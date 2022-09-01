Adresár Spoločností
Riskonnect
Riskonnect Platy

Platový rozsah Riskonnect sa pohybuje od $25,556 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $128,627 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Riskonnect. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $86K
Poslovni analitik
$58.8K
Služba za stranke
$88.2K

Znanstvenik podatkov
$25.6K
Vodja izdelka
$129K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Riskonnect je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $128,627. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Riskonnect je $86,000.

