Imenik podjetij
Riskified
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Riskified Plače

Plače Riskified se gibljejo od $96,592 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $206,500 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Riskified. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $142K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

DevOps inženir

Prodaja
Median $207K
Poslovni razvoj
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Podatkovni analitik
$131K
Podatkovni znanstvenik
$129K
Človeški viri
$96.6K
Trženjske operacije
$118K
Oblikovalec izdelkov
$122K
Vodja izdelkov
$173K
Prodajni inženir
$189K
Vodja programskega inženiringa
$199K
Arhitekt rešitev
$159K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Riskified הוא Prodaja עם תגמול כולל שנתי של $206,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Riskified הוא $150,508.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Riskified

Povezana podjetja

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri