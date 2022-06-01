Imenik podjetij
Rise People
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Rise People Plače

Plače Rise People se gibljejo od $40,079 skupnega letnega nadomestila za Besedilni pisec na spodnjem koncu do $118,286 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Rise People. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Besedilni pisec
$40.1K
Vodja izdelkov
$60.8K
Programski inženir
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja programskega inženiringa
Median $118K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Didžiausią atlyginimą Rise People gauna Vodja programskega inženiringa su metine bendra kompensacija $118,286. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rise People yra $78,387.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Rise People

Povezana podjetja

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri