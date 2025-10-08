Programski inženir video iger nadomestilo in United States pri Riot Games se giblje od $141K na year za P1 do $371K na year za P5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $247K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Riot Games. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
