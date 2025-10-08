Imenik podjetij
Riot Games Programski inženir video iger Plače v Greater Los Angeles Area

Programski inženir video iger nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Riot Games se giblje od $141K na year za P1 do $375K na year za P5. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $218K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Riot Games. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začetna stopnja)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
Staff Software Engineer
$285K
$239K
$0
$46.7K
Primerjaj stopnje

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Riot Games?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir video iger pri Riot Games in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $374,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Riot Games za vlogo Programski inženir video iger in Greater Los Angeles Area je $212,000.

