Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Riot Games se giblje od $133K na year za P1 do $430K na year za P5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $282K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Riot Games. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
