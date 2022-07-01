Imenik podjetij
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Plače

Plače Ridgemont Equity Partners se gibljejo od $121,390 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $278,600 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ridgemont Equity Partners. Zadnja posodobitev: 11/29/2025

Prodaja
$121K
Programski inženir
$279K
Najbolje plačana pozicija pri Ridgemont Equity Partners je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $278,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ridgemont Equity Partners je $199,995.

Drugi viri

