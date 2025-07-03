Adresár Spoločností
Ricardo
Ricardo Platy

Platový rozsah Ricardo sa pohybuje od $8,501 v celkovej kompenzácii ročne pre Raziskovalec uporabniške izkušnje na spodnom konci do $100,000 pre Strojni inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ricardo. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Strojni inženir
Median $100K
Razvijalec programske opreme
$34.2K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$8.5K

Často kladené otázky

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Ricardo هو Strojni inženir بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $100,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Ricardo هو $34,232.

