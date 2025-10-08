Imenik podjetij
Mediana Full-Stack programski inženir nadomestila in United States pri Rho znaša skupaj $201K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rho. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
Rho
Software Engineer
New York, NY
Skupaj na leto
$201K
Raven
L5
Osnovna plača
$200K
Stock (/yr)
$1K
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Rho?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Rho in United States znaša letno skupno plačilo $390,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rho za vlogo Full-Stack programski inženir in United States je $165,000.

