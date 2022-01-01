Imenik podjetij
Replicated Plače

Plače Replicated se gibljejo od $170,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $245,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Replicated. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Programski inženir
Median $170K
Prodajni inženir
$216K
Vodja programskega inženiringa
$245K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Replicated so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (1.04% na obdobje)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (1.04% na obdobje)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (1.04% na obdobje)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Replicated je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $245,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Replicated je $215,761.

