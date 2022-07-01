Imenik podjetij
Replicant
Replicant Plače

Plače Replicant se gibljejo od $73,738 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $306,000 za Prodajni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Replicant. Zadnja posodobitev: 8/29/2025

$160K

Programski inženir
Median $103K
Oblikovalec izdelkov
$84.3K
Vodja izdelkov
$251K

Prodaja
$73.7K
Prodajni inženir
$306K
Vodja programskega inženiringa
$139K
Arhitekt rešitev
$84.1K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Replicant so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Replicant je Prodajni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $306,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Replicant je $103,013.

Drugi viri