Mediana Vodja produktov nadomestila in India pri RemoteLock znaša skupaj ₹6.12M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete RemoteLock. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Skupaj na leto
₹6.12M
Raven
hidden
Osnovna plača
₹5.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹348K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri RemoteLock in India znaša letno skupno plačilo ₹6,195,443. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri RemoteLock za vlogo Vodja produktov in India je ₹6,118,675.

