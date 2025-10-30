Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in United States pri Remitly se giblje od $163K na year za L1 do $412K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $225K.

L1
Software Engineer I(Začetna stopnja)
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
Software Engineer II
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
Senior Software Engineer
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
Staff Software Engineer
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Remitly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Remitly in United States znaša letno skupno plačilo $412,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Remitly za vlogo Programski inženir in United States je $205,000.

