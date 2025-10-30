Imenik podjetij
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in India pri Reliance Industries Limited znaša skupaj ₹1.76M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Reliance Industries Limited. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
Reliance Industries Limited
Full-Stack Software Engineer
Mumbai, MH, India
Skupaj na leto
₹1.76M
Raven
L2
Osnovna plača
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹151K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Reliance Industries Limited?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Reliance Industries Limited in India znaša letno skupno plačilo ₹2,665,114. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Reliance Industries Limited za vlogo Programski inženir in India je ₹1,495,246.

Povezana podjetja

Drugi viri