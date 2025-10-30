Imenik podjetij
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Poslovni analitik Plače

Mediana Poslovni analitik nadomestila in India pri Reliance Industries Limited znaša skupaj ₹932K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Reliance Industries Limited. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
Reliance Industries Limited
Business Analyst
Mumbai, MH, India
Skupaj na leto
₹932K
Raven
-
Osnovna plača
₹932K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
1 Leto
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Reliance Industries Limited in India znaša letno skupno plačilo ₹4,515,572. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Reliance Industries Limited za vlogo Poslovni analitik in India je ₹931,898.

