RELEX Solutions Plače

Plače RELEX Solutions se gibljejo od $54,378 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $195,840 za Prodajni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri RELEX Solutions. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Median $72.6K

Full-Stack programski inženir

DevOps inženir

Vodja poslovnih operacij
$142K
Služba za stranke
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Podatkovni analitik
$54.4K
Vodja oblikovanja izdelkov
$83.8K
Vodja izdelkov
$99.4K
Vodja projekta
$120K
Prodaja
$158K
Prodajni inženir
$196K
Vodja programskega inženiringa
$83.3K
Arhitekt rešitev
$116K
Vodja tehniškega programa
$69.9K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri RELEX Solutions je Prodajni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $195,840. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri RELEX Solutions je $107,890.

