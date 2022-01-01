Imenik podjetij
Relativity Plače

Plače Relativity se gibljejo od $102,060 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $298,500 za Poslovne operacije na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Relativity. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Programski inženir
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $140K
Vodja programskega inženiringa
Median $210K

Oblikovalec izdelkov
Median $119K
Poslovne operacije
$299K
Vodja podatkovne znanosti
$217K
Podatkovni znanstvenik
$147K
Trženje
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX raziskovalec
$110K
Razpored pridobivanja

5%

LETO 1

15%

LETO 2

30%

LETO 3

50%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Relativity so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 5% se pridobi v 1st-LETO (5.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 30% se pridobi v 3rd-LETO (30.00% letno)

  • 50% se pridobi v 4th-LETO (50.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Relativity je Poslovne operacije at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $298,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Relativity je $147,131.

