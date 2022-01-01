Prenesi aplikacijo
← Imenik podjetij
Relativity
Delate tukaj?
Zahtevajte vaše podjetje
Pregled
Plače
Ugodnosti
Službe
Novo
Klepet
Relativity Ugodnosti
Dodaj ugodnosti
Primerjaj
Zavarovanje, zdravje in dobro počutje
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Gym / Wellness Reimbursement
Disability Insurance
Life Insurance
Health Savings Account (HSA)
Paternity Leave
12 weeks
Maternity Leave
12 weeks
Sick Time
Dom
Housing Stipend
Remote Work
Finančne in pokojninske
Flexible Spending Account (FSA)
Dodatki in popusti
Learning and Development
