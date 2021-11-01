Imenik podjetij
Reify Health
Reify Health Plače

Plače Reify Health se gibljejo od $105,525 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $161,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Reify Health. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Programski inženir
Median $161K
Podatkovni znanstvenik
$147K
Vodja izdelkov
$106K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Reify Health je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $161,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Reify Health je $147,360.

