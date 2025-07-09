Imenik podjetij
Regus Plače

Plače Regus se gibljejo od $37,253 skupnega letnega nadomestila za Upravnik nepremičnin na spodnjem koncu do $125,625 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Regus. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Vodja izdelkov
$126K
Upravnik nepremičnin
$37.3K
Prodaja
$53.3K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Regus je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $125,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Regus je $53,265.

Drugi viri