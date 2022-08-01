Imenik podjetij
Regrow
Regrow Plače

Plače Regrow se gibljejo od $132,098 skupnega letnega nadomestila za Vodja programskega inženiringa na spodnjem koncu do $223,875 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Regrow. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Človeški viri
$224K
Kadrovik
$159K
Programski inženir
$136K

Vodja programskega inženiringa
$132K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Regrow je Človeški viri at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $223,875. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Regrow je $147,668.

