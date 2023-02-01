Imenik podjetij
Regalix
Regalix Plače

Plače Regalix se gibljejo od $3,649 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $9,563 za Podatkovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Regalix. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Služba za stranke
$3.6K
Podatkovni analitik
$9.6K
Programski inženir
$7K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Regalix je Podatkovni analitik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $9,563. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Regalix je $6,978.

Drugi viri