Reflex Media Plače

Plače Reflex Media se gibljejo od $31,115 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $155,775 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Reflex Media. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Vodja podatkovne znanosti
$156K
Oblikovalec izdelkov
$31.1K
Programski inženir
$109K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Reflex Media je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $155,775. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Reflex Media je $109,450.

