REEF Plače

Plače REEF se gibljejo od $72,000 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $225,106 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri REEF. Zadnja posodobitev: 11/14/2025
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri REEF so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)
