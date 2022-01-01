Imenik podjetij
REEF Plače

Plače REEF se gibljejo od $72,000 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $225,106 za Prodaja na zgornjem koncu.

Poslovni analitik
Median $72K
Vodja produktov
Median $85K
Vodja projektov
$113K

Prodaja
$225K
Programski inženir
Median $80K
Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri REEF so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri REEF je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $225,106. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri REEF je $85,000.

