Imenik podjetij
Redpanda Data
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Redpanda Data Plače

Plače Redpanda Data se gibljejo od $119,400 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $281,520 za Prodajni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Redpanda Data. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $200K
Trženje
$119K
Vodja izdelkov
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Prodajni inženir
$282K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Redpanda Data so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Die bestbezahlte Position bei Redpanda Data ist Prodajni inženir at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $281,520. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Redpanda Data beträgt $232,086.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Redpanda Data

Povezana podjetja

  • Square
  • Tesla
  • Netflix
  • Microsoft
  • PayPal
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri