Vodja izdelkov nadomestilo in United States pri Reddit se giblje od $384K na year za IC1 do $445K na year za IC5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $478K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Reddit. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
$316K
$210K
$106K
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
LETO 1
Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:
100% se pridobi v 1st-LETO (100.00% letno)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Vesting Schedule 100% after year 1.