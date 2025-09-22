Imenik podjetij
Mediana Finančni analitik nadomestila in United States pri Reddit znaša skupaj $140K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Reddit. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Reddit
Finance Analyst
hidden
Skupaj na leto
$140K
Raven
-
Osnovna plača
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Bodite plačani, ne izigrávani

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (100.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Finančni analitik la Reddit in United States ajunge la o compensație totală anuală de $225,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reddit pentru rolul de Finančni analitik in United States este $140,000.

Drugi viri