Mediana Vodja podatkovne znanosti nadomestila in United States pri Reddit znaša skupaj $450K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Reddit. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Reddit
Data Science Manager
New York, NY
Skupaj na leto
$450K
Raven
M2
Osnovna plača
$250K
Stock (/yr)
$200K
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
11 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Reddit?
logotip Reddit

$20K

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (100.00% letno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Pogosta vprašanja

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vodja podatkovne znanosti in Reddit in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $675,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reddit per il ruolo Vodja podatkovne znanosti in United States è $305,000.

Drugi viri