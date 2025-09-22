Imenik podjetij
Reddit Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Reddit se giblje od $214K do $298K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Reddit. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$229K - $270K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$214K$229K$270K$298K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (100.00% letno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Reddit in United States znaša letno skupno plačilo $297,943. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Reddit za vlogo Podatkovni analitik in United States je $213,908.

