Reddit Plače

Plače Reddit se gibljejo od $125,899 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $874,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Reddit. Zadnja posodobitev: 8/29/2025

logotip Reddit

$20K

Programski inženir
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Podatkovni znanstvenik
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Oblikovalec izdelkov
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX oblikovalec

Vodja programskega inženiringa
Median $515K
Prodaja
IC3 $176K
IC4 $175K
Vodja podatkovne znanosti
Median $450K
UX raziskovalec
Median $260K
Finančni analitik
Median $140K
Vodja projekta
Median $145K
Kadrovik
Median $145K
Računovodja
Median $154K

Tehnični računovodja

Podatkovni analitik
$250K
Informacijski tehnolog (IT)
$210K
Vodja programa
$201K
Analitik kibernetske varnosti
$222K
Arhitekt rešitev
$147K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
$176K
Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (100.00% letno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Reddit so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Reddit je Programski inženir at the IC6 level z letnim skupnim plačilom $874,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Reddit je $235,959.

Drugi viri