Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri realtor.com se giblje od $141K na year za T2 do $196K na year za T5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $181K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete realtor.com. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
