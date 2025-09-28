Imenik podjetij
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

realtor.com Podatkovni znanstvenik Plače

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri realtor.com se giblje od $141K na year za T2 do $196K na year za T5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $181K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Prikaži 3 Več stopenj
Primerjaj stopnje

$160K

Najnovejše prijave plač
Dodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri realtor.com?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri realtor.com in United States znaša letno skupno plačilo $243,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri realtor.com za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $167,000.

