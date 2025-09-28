Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in Taiwan pri Realtek Semiconductor znaša skupaj NT$3.37M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Realtek Semiconductor. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Skupaj na leto
NT$3.37M
Raven
hidden
Osnovna plača
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.93M
Leta v podjetju
5-10 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$6,032,253. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Vodja programskega inženiringa role in Taiwan is NT$3,452,487.

