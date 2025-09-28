Imenik podjetij
Realtek Semiconductor
Mediana Oblikovalec izdelkov nadomestila in Taiwan pri Realtek Semiconductor znaša skupaj NT$2.11M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Realtek Semiconductor. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Skupaj na leto
NT$2.11M
Raven
6
Osnovna plača
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.17M
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri Realtek Semiconductor in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$3,037,273. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Realtek Semiconductor za vlogo Oblikovalec izdelkov in Taiwan je NT$2,521,617.

