Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri RealPage znaša skupaj $274K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete RealPage. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Skupaj na leto
$274K
Raven
E11
Osnovna plača
$209K
Stock (/yr)
$45K
Bonus
$20K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri RealPage?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri RealPage in United States znaša letno skupno plačilo $327,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri RealPage za vlogo Vodja programskega inženiringa in United States je $239,000.

