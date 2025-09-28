Imenik podjetij
REA Group
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

REA Group Vodja programskega inženiringa Plače

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in Australia pri REA Group znaša skupaj A$205K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete REA Group. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Skupaj na leto
A$205K
Raven
Lead Developer
Osnovna plača
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri REA Group?

A$249K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri REA Group in Australia znaša letno skupno plačilo A$335,240. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri REA Group za vlogo Vodja programskega inženiringa in Australia je A$192,062.

