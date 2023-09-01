Adresár Spoločností
REA Group
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

REA Group Platy

Platový rozsah REA Group sa pohybuje od $76,389 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $144,619 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov REA Group. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $106K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Podatkovni inženir

Vodja izdelka
Median $127K
Oblikovalec izdelkov
Median $76.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Vodja razvoja programske opreme
Median $131K
Analitik podatkov
$100K
Znanstvenik podatkov
$119K
Arhitekt rešitev
$145K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην REA Group είναι ο Arhitekt rešitev at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $144,619. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην REA Group είναι $119,100.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre REA Group

Súvisiace spoločnosti

  • Flipkart
  • Tesla
  • Uber
  • Amazon
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje