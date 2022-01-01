Imenik podjetij
RBC
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

RBC Plače

Plače RBC se gibljejo od $36,123 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $201,000 za Vodja osebja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri RBC. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Poslovni analitik
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Vodja izdelkov
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Podatkovni znanstvenik
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finančni analitik
Median $64.3K

Risk Analyst

Oblikovalec izdelkov
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX oblikovalec

Vodja programskega inženiringa
Median $127K
Podatkovni analitik
Median $57.7K
Vodja projekta
Median $71.1K
Naložbeni bančnik
Median $75.1K
Arhitekt rešitev
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX raziskovalec
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Računovodja
Median $71K
Poslovne operacije
Median $51.1K
Služba za stranke
Median $38K
Trženje
Median $101K
Prodaja
Median $36.1K
Vodja programa
Median $138K
Vodja poslovnih operacij
Median $99K
Vodja tehniškega programa
Median $100K
Vodja podatkovne znanosti
Median $82.1K
Administrativni asistent
$38.3K
Poslovni razvoj
$44.7K
Vodja osebja
$201K
Korporativni razvoj
$110K
Grafični oblikovalec
$48.9K
Človeški viri
$200K
Pravni oddelek
$56.8K
Svetovalni upravni strokovnjak
$44.4K
Trženjske operacije
Median $69.5K
Vodja partnerjev
$113K
Vodja oblikovanja izdelkov
$164K
Tehnični pisatelj
$45.2K
Celotne nagrade
$95.6K
Tveganostni kapitalist
$121K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri RBC so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri RBC je Vodja osebja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri RBC je $79,163.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za RBC

Povezana podjetja

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri