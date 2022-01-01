Razorpay Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Razorpay sa pohybuje od $4,880 v celkovej kompenzácii ročne pre Operacije trženja na spodnom konci do $200,862 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Razorpay. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

DevOps inženir

Vodja razvoja programske opreme
Median $101K
Vodja izdelka
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Oblikovalec izdelkov
Median $44.8K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

Poslovni analitik
Median $22.8K
Znanstvenik podatkov
Median $33.9K
Tehnični vodja programa
Median $58.2K
Razvoj poslovanja
$73.2K
Analitik podatkov
$14K
Vodja znanosti podatkov
$194K
Človeški viri
$76.3K
Svetovalec za upravljanje
$63.8K
Trženje
$33.6K
Operacije trženja
$4.9K
Vodja oblikovanja izdelkov
$67.4K
Vodja programa
$29.6K
Vodja projekta
$24.5K
Prodaja
$141K
Arhitekt rešitev
$201K
Tehnični pisec
$29.4K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Razorpay podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

7 years post-termination exercise window.

Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll Razorpay on Arhitekt rešitev at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $200,862. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Razorpay mediaan aastane kogukompensatsioon on $63,845.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Razorpay

