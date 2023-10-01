Imenik podjetij
Razor
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Najpomembnejši vpogledi
  • Prispevajte nekaj edinstvenih informacij o Razor, ki bi lahko koristile drugim (npr. nasveti za razgovor, izbira ekip, edinstvena kultura itd.).
    • O podjetju

    Razor is an Argentinean software design and development company specializing in web and mobile applications. They offer sleek designs and exceptional user experiences to enhance customer satisfaction.

    http://razortech.com.ar
    Spletna stran
    2019
    Leto ustanovitve
    15
    Število zaposlenih
    $1M-$10M
    Ocenjen prihodek
    Sedež

    Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

    Naročite se na preverjene ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

    To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

    Izbrane službe

      Ni najdenih izbranih služb za Razor

    Povezana podjetja

    • Amazon
    • Airbnb
    • LinkedIn
    • Spotify
    • Lyft
    • Prikaži vsa podjetja ➜

    Drugi viri