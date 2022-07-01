Imenik podjetij
Raya
Raya Plače

Plače Raya se gibljejo od $4,534 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $190,950 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Raya. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Programski inženir
Median $175K
Poslovni analitik
$4.5K
Podatkovni znanstvenik
$11.9K

Vodja izdelkov
$191K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Raya is Vodja izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raya is $93,470.

Izbrane službe

