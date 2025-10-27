Imenik podjetij
Rapyd
Mediana Programski inženir nadomestila in United Arab Emirates pri Rapyd znaša skupaj AED 441K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rapyd. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Skupaj na leto
AED 441K
Raven
Backend Developer
Osnovna plača
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Rapyd in United Arab Emirates znaša letno skupno plačilo AED 516,795. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rapyd za vlogo Programski inženir in United Arab Emirates je AED 431,998.

