Imenik podjetij
Rain
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Rain Plače

Plače Rain se gibljejo od $48,240 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $128,342 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Rain. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Vodja osebja
$118K
Programski inženir
$48.2K
Vodja programskega inženiringa
$128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Rain je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $128,342. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rain je $117,600.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Rain

Povezana podjetja

  • PayPal
  • DoorDash
  • Databricks
  • Apple
  • Pinterest
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri