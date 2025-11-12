Imenik podjetij
Radix
Radix Full-Stack programski inženir Plače

Mediana Full-Stack programski inženir nadomestila in Brazil pri Radix znaša skupaj R$126K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Radix. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Mediani paket
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Skupaj na leto
R$126K
Raven
Senior
Osnovna plača
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Radix?
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Radix in Brazil znaša letno skupno plačilo R$228,092. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Radix za vlogo Full-Stack programski inženir in Brazil je R$125,571.

