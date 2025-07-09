Imenik podjetij
Qwant
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Qwant Plače

Plače Qwant se gibljejo od $51,290 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $65,771 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Qwant. Zadnja posodobitev: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $65.8K
Podatkovni znanstvenik
$51.3K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Qwant je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $65,771. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Qwant je $58,530.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Qwant

Povezana podjetja

  • Roblox
  • Microsoft
  • Uber
  • Stripe
  • Google
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qwant/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.