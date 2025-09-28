Imenik podjetij
Qualtrics
Qualtrics Cybersecurity Analyst Plače

Povprečno Cybersecurity Analyst skupno nadomestilo pri Qualtrics se giblje od $113K do $158K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualtrics. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$122K - $148K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$113K$122K$148K$158K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Qualtrics so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za jobFamilies.Cybersecurity Analyst pri Qualtrics znaša letno skupno plačilo $157,760. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Qualtrics za vlogo jobFamilies.Cybersecurity Analyst je $112,880.

