Prodaja nadomestilo in United States pri Qualtrics se giblje od $138K na year za L3 do $390K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $138K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualtrics. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Qualtrics so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)