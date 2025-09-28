Uspeh strank nadomestilo in United States pri Qualtrics se giblje od $115K na year za L3 do $173K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $85K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualtrics. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$115K
$90.3K
$10K
$14.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$153K
$0
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Qualtrics so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)