  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

Qualtrics Poslovni analitik Plače

Poslovni analitik nadomestilo in United States pri Qualtrics znaša $87.8K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $96K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualtrics. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$87.8K
$74.5K
$6.8K
$6.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Qualtrics so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Qualtrics in United States znaša letno skupno plačilo $118,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Qualtrics za vlogo Poslovni analitik in United States je $97,000.

