Inženir strojnega učenja nadomestilo in Greater Hyderabad Area pri Qualcomm se giblje od ₹2.13M na year do ₹3.65M. Mediana yearnega nadomestila in Greater Hyderabad Area znaša skupaj ₹2.76M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualcomm. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Associate Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Qualcomm so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (16.65% polletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (16.65% polletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Qualcomm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)