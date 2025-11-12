Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualcomm. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Pri Qualcomm so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (16.65% polletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (16.65% polletno)
Pri Qualcomm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)